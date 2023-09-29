Национальный Лидер туркменского народа пригласил германские компании участвовать в создании индустриального кластера города Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, выступил на встрече глав делегаций стран Центральной Азии и Восточного комитета экономики Германии в Берлине, пригласил германские компании участвовать в создании индустриального кластера города Аркадаг.

«За 25 лет в Туркменистане построены десятки лечебных учреждений, оснащённых современной медицинской техникой и передовыми технологиями в области здравоохранения, подготовлены тысячи высококвалифицированных специалистов.

И в этом деле, мы используем богатый опыт наших германских партнеров», – отметил Председатель Халк Маслахаты.

Пользуясь случаем, Национальный Лидер туркменского народа выразил признательность германской стороне за многолетнее сотрудничество в области здравоохранения и медицинской промышленности, а также подчеркнул, что туркменская сторона и далее готова укреплять сотрудничество с германскими компаниями в сфере медицины.

«29 июня текущего года в Туркменистане состоялось открытие нового города Аркадаг. Сегодня мы приступили к реализации строительства второго этапа этого города. Одной из важных его составных частей, должен стать индустриальный кластер», – отметил Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов.

Председатель Халк Маслахаты отметил, что с учётом «зелёного» содержания этого города, в его индустриальной зоне предполагается строительство ряда предприятий, ориентированных на выпуск отдельных видов продукции медицинской промышленности, фармации, детского питания.

«В этом контексте, приглашаем заинтересованные германские компании участвовать в создании этого кластера», – сказал Герой-Аркадаг.