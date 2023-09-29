Герой-Аркадаг принимает участие во встрече глав делегаций стран Центральной Азии и Восточного комитета германской экономики

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в Берлине с рабочим визитом, принимает участие во встрече глав делегаций стран Центральной Азии и Восточного комитета германской экономики.

Во встрече, проходящей под председательством главы Восточного комитета германской экономики, председателя наблюдательного совета и комитета акционеров компании «Claas KGa GmbH» г-жы Катрины Клаас-Мюльхойзер, также принимают участие Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе переговоров стороны обменяются мнениями по вопросам инвестиционной привлекательности центрально-азиатских государств и создания условий для эффективной экономической деятельности германских компаний в регионе. Также участники встречи обсудят механизмы наращивания продуктивного взаимодействия и рассмотрят возможности реализации новых проектов в стратегически значимых отраслях национальных экономик стран-участниц формата «Центральная Азия + Германия».