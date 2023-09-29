Герой-Аркадаг призвал бизнес ФРГ к сотрудничеству в сфере транспорта и коммуникаций

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов призвал бизнес ФРГ к сотрудничеству в сфере транспорта и коммуникаций.

С предложениями в этом направлении Герой-Аркадаг выступил на встрече глав делегаций стран Центральной Азии и Восточного комитета экономики Германии в Берлине

«Следующая сфера – это транспорт и коммуникации. В течении ряда лет мы успешно работали с германскими компаниями, которые участвовали в реализации проектов по расширению услуг сети сотовой связи, спутниковых систем, морского транспорта» – отметил Председатель Халк Маслахаты.

Национальный Лидер туркменского народа заявил о готовности Ашхабада к предметному обсуждению с германскими компаниями вопросов развития железнодорожного транспорта, судостроительного оборудования, эффективного использования транспортно-логистических возможностей морского порта Туркменбаши, открытию новых форм взаимодействия в бласти телекоммуникаций.

«Наряду с этим, приглашаем германские компании также участвовать в проектах по цифровизации экономики Туркменистана», – подчеркнул Герой-Аркадаг.