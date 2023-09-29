Герой-Аркадаг пригласил банки Германии к прямому сотрудничеству с банками Туркменистана

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов пригласил банки Германии к прямому сотрудничеству с государственными и коммерческими банками Туркменистана.

Об этом Герой-Аркадаг заявил на встрече глав делегаций стран Центральной Азии и Восточного комитета экономики Германии в Берлине.

«По нашему мнению, финансово-банковский сектор призван стать ведущим направлением туркмено-германского сотрудничества», – сказал Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов.

По словам Национального Лидера туркменского народа, развивающаяся банковская система Туркменистана является важной частью финансового сектора страны, при этом уделяется внимание развитию сотрудничества и установлению отношений с зарубежными банками.

«В этой связи, приглашаем немецкие банки, экспортно-кредитные учреждения, страховые организации к активному развитию прямых связей с государственными и коммерческими банками Туркменистана», – подчеркнул Председатель Халк Маслахаты.