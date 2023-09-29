Герой-Аркадаг озвучил макроэкономические показатели Туркменистана

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на встрече глав делегаций стран Центральной Азии и Восточного комитета экономики Германии в Берлине, озвучил некоторые макроэкономические показатели Туркменистана.

По словам Героя-Аркадага, в настоящее время в стране строится около 200 объектов общей стоимостью более 10 миллиардов долларов США, рост ВВП за 8 месяцев 2023 года составил 6,2%, размер ежегодных инвестиций в экономику равен 18-19-ти процентам ВВП, при этом доля иностранных инвестиций составляет до 12% от их общего объёма.

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что стратегический курс на индустриально-инновационный рост обеспечивается за счет перенаправления свыше 60% общего объема инвестиций в производственную сферу, что позволяет изменить всю структуру промышленности, ускорить развитие импортозамещающих и экспортно-ориентированных производств.

«За последние годы Туркменистан реализовал ряд инвестиционных проектов в газохимическом секторе экономики. Это построенные новые заводы по производству аммиака, карбамида, полипропилена, полиэтилена, синтетического бензина», – подчеркнул Председатель Халк Маслахаты Туркменистана.