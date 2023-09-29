Генконсул Туркменистана в Казани встретился с туркменскими студентами КНИТУ-КАИ

В Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева – КАИ состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню независимости Туркменистана. В торжестве приняли участие представители университета, Генконсул Туркменистана в Казани Гуйч Гараев, а также члены туркменской диаспоры.

В ходе встречи Генерального консула с Ректором КНИТУ-КАИ Тимуром Алибаевым стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования и науки. Они отметили, что сотрудничество между Туркменистаном и Татарстаном в этих областях активно развивается.

В актовом зале университета состоялось праздничное мероприятие, на котором выступили студенты вуза с культурными номерами. Также состоялась церемония награждения туркменских студентов, добившихся значительных успехов в учебе, спорте и других видах активности.

Отмечалось, что на данный момент в вузе обучается порядка 1200 туркменских студентов.

Празднование Дня независимости Туркменистана в КНИТУ-КАИ стало еще одним подтверждением тесного сотрудничества между Туркменистаном и Россией, в том числе Республикой Татарстан, в сфере образования и науки, сообщает пресс-служба Генерального консульства Туркменистана в Казани.