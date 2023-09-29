Боксёр из Туркменистана пробился в четвертьфинал на Азиатских играх в Ханчжоу

Туркменский спортсмен Байрамдурды Нурмухаммедов вышел в четвертьфинал боксёрского турнира на продолжающихся в китайском Ханчжоу XIХ летних Азиатских играх. Этого успеха 21-летний студент Туркменского государственного института физкультуры и спорта добился, одержав вторую победу в весовой категории до 71 кг, в которой борьбу за медали ведут 23 боксёра.

Как уже сообщалось, в первом бою Байрамдурды выиграл у участника чемпионата мира-2023 в Ташкенте Давуда Махкамова из Таджикистана – 5:0. А во втором взял верх над 19-летним Нидалом Фокахаа из Палестины, занявшим 9 место на чемпионате мира-2023 в Ташкенте.

Преимущество нашего соотечественника обозначилось ещё в первом раунде, в котором все пятеро судей вынесли вердикт в пользу туркменистанца. А во втором Б. Нурмухаммедов за 29 секунд трижды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери Сид Али Мокретари из Алжира вынужден был остановить бой и присудить победу туркменскому боксёру за явным преимуществом.

В четвертьфинале, победитель которого гарантирует себе как минимум бронзовую медаль, Байрамдурды Нурмухаммедов встретится с 26-летним Тугулдуром Бямбатсогтом, которой до этого в первом круге выиграл техническим нокаутом у Мохаммада Хайбара Нуристани (Афганистан), а во втором взял верх над Пирапатом Еасунгноеном (Таиланд) – 5:0.

На нынешнем турнире в программе Азиады боксёры бьются не только за медали, но и за путёвки на Олимпийские игры-2024, которые получат финалисты.

Тем временем на Азиатских играх в Ханчжоу продолжаются соревнования в других видах спорта. В мужском баскетбольном турнире 3х3 медали оспаривают 19 команд, разбитые на 4 группы, по 3 из которых выйдут в следующий круг состязаний. Сборная Туркменистана по жребию попала в так называемую «группу смерти» (В), где, помимо Мальдив, собрались сильные по рейтингу команды Японии, Республики Корея и Ирана.

После разгромной победы в первом туре над Мальдивами – 22:2 подопечные Тойли Байриева на равных провели матч с фаворитом Азиады – сборной Японии. По ходу встречи туркменистанцы вели в счёте 5:0, 10:6, 11:7, 13:12. За 42 секунды до конца встречи счёт был равный 15:15 и казалось, сенсация так близка. Однако японцы собраннее провели последние секунды матча и вырвали победу – 19:15.

В следующем поединке нашей команды со сборной Ирана с первых минут на площадке развернулась упорная борьба – соперники шли, что называется, очко в очко. Однако в концовке встречи точнее в бросках были иранцы, которые и праздновали важную победу со счётом 19:13.

Нелёгким получился сегодня и заключительный матч с другим фаворитом турнира – сборной Республики Корея, которая на протяжении все игры вела в счёте. За 2 минуты 28 секунд до конца поединка наша команда сократила отставание до 3 очков (12:15). Однако переломить ход встречи так и не смогла. Уступив в итоге со счётом 15:19, туркменские баскетболисты завершили выступление на Азиатских играх в Ханчжоу, заняв в группе 4 место.

Возвращается завтра из Ханчжоу на Родину первая группа туркменских спортсменов, в том числе команда дзюдоистов с бронзовой медалью. Как уже сообщалось, её завоевала на ХIХ летних Азиатских играх в весовой категории до 57 кг уроженка Койтендага, а ныне студентка Туркменского государственного института физкультуры и спорта Майса Пардаева.

В заключительный день соревнований по дзюдо после победы в первом круге над Исроилом Рахимовым (Таджикистан) и поражения от Музаффарбека Туробоева (Узбекистан) шанс побороться за бронзу через утешительный турнир имел Баймырат Маджанов (весовая категория до 100 кг). Но он не воспользовался им, уступив Арону Филиппу Вольфу (Япония).

Покидая Деревню атлетов в Ханчжоу, Майса Пардаева оставила в штабе делегации Туркменистана на память футболку со своим автографом. Представители нашей команды на ХIХ летних Азиатских играх в свою очередь пожелали талантливой дзюдоистке выиграть теперь для Туркменистана медаль на предстоящем юниорском чемпионате мира, который пройдёт с 4 по 7 октября в Одивелаше (Португалия).