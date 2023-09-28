Туркменский язык начали преподавать в японском университете Цукуба

С 23 сентября текущего года в японском университете Цукуба начали преподавать туркменский язык. Уже более 50-ти японских и иностранных студентов в настоящее время начали изучение туркменского языка. Об этом сообщается в пресс-релизе посольства Туркменистана в Японии.

Руководство японского ВУЗа отмечает, что изучение туркменского языка японскими студентами будет способствовать укреплению и расширению туркмено-японского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в частности, в области науки и культуры, а также — поможет взаимному обогащению культур и сближению народов.

26 сентября Университет Цукуба посетил Посол Туркменистана в Японии А. Байрамов с целью ознакомления с уровнем преподавания на курсах туркменского. В ходе урока студентами было прочитано новое стихотворение Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова о Махтумкули Фраги на туркменском языке.