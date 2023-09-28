Туркменский боксер вышел в следующий круг соревнований на Азиаде

Туркменский боксер Байрамдурды Нурмухаммедов, впервые выступающий на Азиатских играх, вышел в следующий круг соревнований. Байрамдурды Нурмухаммедов — 21-летний студент Туркменского государственного института физкультуры и спорта, уроженец города Махтумкули Балканского велаята. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В первом бою против Давуда Махкамова из Таджикистана в весовой категории до 71 кг Байрамдурды одержал победу со счетом 5:0 и вышел в следующий круг. Теперь туркменскому боксеру предстоит борьба за медаль с 19-летним Нидалом Фокахаа из Палестины.

На XIX летних Азиатских играх в боксе разыгрываются 13 комплектов медалей. Туркменистан в этом виде спорта на Азиаде представляют четыре спортсмена. Х. Иманкулиев и Д. Аннасейидов уже завершили выступления, А. Ачилову только предстоит провести первый бой.