Туркменские арбитры проводят судейство на XIX летних Азиатских играх

На проходящих в Ханчжоу XIX летних Азиатских играх работают туркменские арбитры. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Владимир Аннаев — судья международной категории на Азиаде работает на шахматном турнире. Ровшан Амандурдыев — арбитр международного уровня, IJF International высшей категории «А» судил состязания дзюдоистов.

Оба туркменских арбитра не новички в этом деле. Ровшан Амандурдыев уже с 2002 года судит турниры по дзюдо. Категория «В» им получена в 2011 году, а категория «А» — совсем недавно, в 2022 году. Ровшан имел опыт судейства на Чемпионатах Азии, Кубках Европы и Азии, а также ему доверили судить чемпионат мира среди ветеранов в Кракове. Владимир Аннаев уже был арбитром на Азиаде — в Китае ему доверили судить первую доску в индивидуальном зачете среди женщин по регламенту рапид.