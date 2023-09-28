Состоялось вручение госнаград защитникам Отечества в честь Дня независимости Туркменистана

27 сентября по случаю 32-ой годовщины независимости Туркменистана прошла церемония вручения государственных наград, в ходе которой состоялось присвоение воинских и специальных званий, классных чинов военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Соответствующие Указы подписал Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов.

Сегодня в Туркменистане уделяется особое внимание модернизации материально-технической базы военных и правоохранительных органов, улучшению социально-бытовых условий для солдат и офицеров, подготовке высококвалифицированных кадров, обеспечению защитников родины и членов их семей комфортным жильем.