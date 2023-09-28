Раис Татарстана посетил «умный» туркменский город Аркадаг

Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов посетил первый в Туркменистане «умный» город Аркадаг. Об этом сообщается в телеграм-канале интернет-издания «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В рамках программы пребывания в Туркменистане Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил культурные центры и достопримечательности «умного» города Аркадаг, построенного с использованием экологически чистых материалов с интеграцией технологичных инноваций в работу городских служб.

Как отметил Рустам Минниханов, «умный» город Аркадаг является визитной карточкой динамично развивающегося во всех сферах Туркменистана. Особое внимание Раиса Республики Татарстан привлекло гармоничное сочетание современной архитектуры и традиций народного зодчества, а также монументальность построенных зданий и сооружений. Он выразил свое восхищение архитектурой города, грамотно вписанной в живописный природный ландшафт.