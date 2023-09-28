В столице Туркменистана прошел праздничный концерт в честь Дня независимости

По случаю знаменательного события в жизни страны — празднования 32-ой годовщины независимости Туркменистана — в Ашхабаде на площади перед культурно-развлекательным центром «Алем» состоялся масштабный праздничный концерт. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Торжественное мероприятие в честь Дня независимости государства началось в 19.00, основной темой концерта стали национальные традиции в туркменской культуре. В концерте приняли участие известные туркменские артисты, деятели искусства и культуры, а также приглашенные зарубежные гости.

Праздничный концерт транслировался в прямом эфире туркменского национального телевидения.

В завершение мероприятия в Ашхабаде состоялся зрелищный салют.