В столице Туркменистана прошел праздничный концерт в честь Дня независимости
По случаю знаменательного события в жизни страны — празднования 32-ой годовщины независимости Туркменистана — в Ашхабаде на площади перед культурно-развлекательным центром «Алем» состоялся масштабный праздничный концерт. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».
Торжественное мероприятие в честь Дня независимости государства началось в 19.00, основной темой концерта стали национальные традиции в туркменской культуре. В концерте приняли участие известные туркменские артисты, деятели искусства и культуры, а также приглашенные зарубежные гости.
Праздничный концерт транслировался в прямом эфире туркменского национального телевидения.
В завершение мероприятия в Ашхабаде состоялся зрелищный салют.