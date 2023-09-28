В Астане состоялась выставка книг в честь Дня независимости Туркменистана

В Научной библиотеке Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева в столице Казахстана городе Астана в период с 26 по 27 сентября прошла выставка книг и изделий декоративно-прикладного искусства в честь 32-ой годовщины независимости Туркменистана. Об этом сообщает интернет издание turkmenportal.com.

Двухдневное культурное мероприятие было организовано сотрудниками Посольства Туркменистана в Республике Казахстан. Посетителями книжной выставки в Научной библиотеке Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева города Астана стали ректорат, профессорско-преподавательский состав и студенты ВУЗа, сотрудники библиотеки, а также студенты из Туркменистана, проходящие обучение в одном из ведущих университетов Казахстана.