Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с президентом сельскохозяйственного подразделения американской компании John Deere Марком фон Пентцем. Встреча состоялась 26 сентября в Ашхабаде по случаю празднования Дня независимости Туркменистана. Об этом говорится в новостном сообщении программы Watan.

Фон Пентц поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником и пожелал процветания туркменскому народу. Он отметил стремление компании John Deere укрепить свои позиции на перспективном туркменском рынке и выразил благодарность за оказанное доверие.

В свою очередь, Национальный Лидер поблагодарил гостя за теплые поздравления и слова признательности. Председатель Халк Маслахаты подчеркнул важность развития сельского хозяйства для экономики и продовольственной безопасности Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о модернизации отрасли и внедрении передовых технологий. По его словам, Туркменистан открыт для выгодного сотрудничества с мировыми лидерами бизнеса.

На встрече стороны также обсудили перспективы двустороннего партнерства. Отмечено, что в этом году отношения между Туркменистаном и John Deere отмечают 30-летний юбилей. Рост поставок сельхозтехники свидетельствует об углублении сотрудничества. По словам Гурбангулы Бердымухамедова, техника John Deere хорошо зарекомендовала себя в почвенно-климатических условиях Туркменистана. Важным направлением является также обучение туркменских кадров.

Итогом встречи стало подтверждение готовности расширять взаимовыгодное партнерство. Это будет способствовать дальнейшему укреплению агропромышленного комплекса Туркменистана.

В завершение Фон Пентц поблагодарил Национального Лидера туркменского народа за плодотворный разговор и оказанное доверие.