Сердар Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана с Днем независимости

27 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к народу страны с поздравительным посланием. Полный текст поздравления опубликован в интернет-издании «Туркменистан: Золотой век».

Глава государства подчеркнул, что независимость — это величайшее достижение, которое 32 года назад заложило прочный фундамент сегодняшних успехов Туркменистана в самых различных направлениях. Сердар Бердымухамедов отметил, что в настоящее время страна движется по пути прогресса, развивая демократические ценности и ставя на первый план заботу о процветании и благополучии граждан страны.

Президент подчеркнул, что большое внимание на современном этапе развития государства уделяется развитию экономики, благоустройству населенных пунктов страны, строительству автодорог и новых жилых комплексов, развитию промышленности, связи и транспортно-логистической сферы.

Также Сердар Бердымухамедов отметил растущий авторитет страны на международной арене, что стало возможным во многом благодаря продуманной политике постоянного нейтралитета.

В заключительной части своего послания, Глава государства пожелал народу Туркменистана крепкого здоровья, счастья и благополучия.