Президент Туркменистана обсудил будущее сотрудничества с новым послом ЕС

Сегодня в столице Туркменистана, Ашхабаде, состоялась встреча Президента Сердара Бердымухамедова с новым послом Европейского Союза в Туркменистане, Беатой Пексой. Встреча была отмечена дружественной атмосферой и была настоящим шагом к укреплению дипломатических отношений между Туркменистаном и ЕС. Об этом сообщает информационная программа Watan.

Г-жа Пекса передала личные приветствия от лидеров ЕС, президента Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Президенту Бердымухамедову, поздравив его с Днем независимости Туркменистана. Она также подчеркнула важность укрепления дипломатических связей между Туркменистаном и ЕС в свете истории дружественных отношений, существующих в течение трех десятилетий.

Президент Бердымухамедов в свою очередь выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и укреплению отношений между Туркменистаном и Европейским Союзом. Он подчеркнул важность взаимодействия в различных сферах, таких как транспорт, энергетика и «зеленые» технологии, что обсуждалось на недавней встрече с Председателем ЕС Мишелем в Нью-Йорке.

Отмечается, что сотрудничество между Туркменистаном и Европейским Союзом осуществляется не только на двусторонней основе, но и в формате Центральной Азии — ЕС, в правоохранительной сфере и в рамках парламентского диалога. ЕС также реализовал технические проекты в Туркменистане в областях науки, образования, экологии, законодательства и энергетики, способствуя совместному развитию.

Г-жа Пекса заверила Президента Бердымухамедова, что будет прилагать все усилия для дальнейшего укрепления связей между Туркменистаном и Европейским Союзом, продвигая совместные инициативы и проекты.

Сегодняшняя встреча продемонстрировала желание обеих сторон продолжать сотрудничество и углублять партнерские отношения во имя достижения общих целей и интересов.