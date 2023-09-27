Президент Туркменистана возложил венок к памятной плите Монумента независимости

Сегодня 27 сентября, Президент Туркменистана поучаствовал в торжественной церемонии возложения цветов к Монументу независимости в честь национального праздника — 32-ой годовщины независимости страны. Об этом сообщает интернет-издание turkmenportal.com.

Начало торжественных мероприятий состоялось в Национальном парке независимости, где прозвучал государственный гимн Туркменистана, после чего Сердар Бердымухамедов возложил венок к памятной плите. Вслед за Президентом страны цветы к Монументу независимости возложили члены Правительства, представители и руководители Халк Маслахаты, руководители зарубежных дипломатических миссий, почетные старейшины, студенты, члены общественных организаций, хякимы велаятов и Ашхабада, военные, а также многочисленные жители туркменской столицы.

Дань уважения святыням Туркменистана отдали и зарубежные гости столицы, которые приехали в страну специально для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню независимости.