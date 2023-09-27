Председатель Халк Маслахаты Туркменистана обсудил с немецким бизнесом перспективы сотрудничества

Накануне празднования 32-й годовщины независимости Туркменистана Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочую встречу с главой немецкой компании CLAAS Катриной Клаас-Мюльхойзер. Информацию передает программа Watan.

Г-жа Клаас-Мюльхойзер, которая также возглавляет Восточный комитет германской экономики, поздравила главу Туркменистана с приближающимся праздником.

На встрече обсуждались перспективы расширения экономического и делового партнерства между двумя странами. Компания CLAAS, производящая сельхозтехнику, уже много лет успешно работает на туркменском рынке.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Германия является важнейшим партнером Туркменистана в Европе. Между странами налажены тесные связи в таких сферах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство. Стороны констатировали наличие большого потенциала для расширения взаимовыгодных инвестиций и торговли. В Туркменистане успешно ведут деятельность несколько крупнейших немецких компаний, в том числе CLAAS. В сельхозвузах Туркменистана открыты учебные центры CLAAS. Собеседники положительно оценили накопленный к настоящему времени опыт сотрудничества.

Национальный Лидер и г-жа Клаас-Мюльхойзер выразили уверенность в дальнейшем плодотворном развитии традиционных двусторонних связей, основанных на взаимной выгоде.