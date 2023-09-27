По случаю Дня независимости Туркменистана в Анкаре прошла конференция

Посольством Туркменистана в Турецкой Республике совместно с Фондом «EkoAvrasiya» в Президентской библиотеке дворцового комплекса Президента Турции была организована международная конференция, посвященная 32-ой годовщине независимости Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание turkmenportal.com.

В работе конференции приняли участие представители МИД и Министерства культуры Турции, представители иностранных дипмиссий и общественных организаций, творческого и научного сообщества, члены туркменской диаспоры, СМИ, туркменские студенты.

В ходе выступлений спикеров были подчеркнуты достижения Туркменистана за годы независимости, реализация реформ в социально-экономической сфере, успешное воплощение национальных программ.

В рамках конференции была организована выставка, на которой были представлены экспонаты декоративно-прикладного искусства, ковровые изделия, ювелирные украшения, а также книги Национального Лидера туркменского народа.