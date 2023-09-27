Лидеры Туркменистана и Татарстана обсудили укрепление связей

В преддверии празднования Дня независимости Туркменистана состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает информационная программа Watan.

Г-н Минниханов поздравил Национального Лидера с 32-й годовщиной обретения независимости и поблагодарил за радушный прием. В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов отметил позитивный характер отношений между двумя странами.

На встрече обсуждались перспективы дальнейшего экономического сотрудничества. Как подчеркнул Рустам Минниханов, татарский бизнес проявляет большой интерес к расширению присутствия на туркменском рынке. Успешно развивается партнерство в таких сферах, как автомобилестроение и нефтедобыча. Стороны также отметили плодотворное взаимодействие в области науки, образования и культуры.

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов передал приветствия Владимиру Путину и Михаилу Мишустину, пожелав г-ну Минниханову всяческих успехов.