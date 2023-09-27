Главе Туркменистана подарили ахалтекинского скакуна

В Туркменистане в честь 32-ой годовщины независимости государства на площади перед Государственной трибуной в торжественной обстановке начинается народное празднование. Об этом сообщается в телеграм-канале интернет-издания «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В честь Дня независимости Туркменистана Президенту страны Сердару Бердымухамедову в подарок был преподнесен ахалтекинский скакун по кличке Аркалы. Данная порода предположительно выводится уже 5 тысяч лет. Тысячелетняя история туркменского народа неразрывно связана с ахалтекинскими скакунами. Ахалтекинцы — гордость и бренд Туркменистана.

Торжественная церемония в честь празднования знаменательного для страны события — Дня независимости Туркменистана транслируется в прямом эфире Национального телевидения.