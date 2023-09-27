В Туркменистане завершился парад в честь Дня независимости

Успешно подошел к финалу торжественный военный парад в честь 32-ой годовщины независимости Туркменистана. Об этом сообщается в телеграм-канале интернет-издания «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Торжественный военный парад продемонстрировал профессионализм Национальной гвардии Туркменистана, прекрасную выправку личного состава, а также — образцы современного вооружения и военной техники.

В продолжение торжественного военного парада состоялось праздничное шествие, которое сопровождалось выступлениями творческих коллективов и демонстрацией достижений народного хозяйства. В шествии приняли участие представители культурной сферы, члены научно-образовательного сообщества страны, спортсмены из различных велаятов и населенных пунктов, в том числе, из первого «умного» города Туркменистана Аркадаг.