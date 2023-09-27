В научной библиотеке вуза Астаны прошла выставка в честь 32-летия независимости Туркменистана
В Научной библиотеке Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева 26-27 сентября была организована выставка книг и декоративно-прикладного искусства, посвященная 32-летию независимости Туркменистана.
Мероприятие организовало Посольство Туркменистана в Республике Казахстан.
Выставку посетили ректорат, преподаватели и сотрудники библиотеки, а также туркменские студенты, обучающиеся в университете, сообщает Посольство в своих соцсетях.