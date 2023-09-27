В Ашхабаде состоится праздничный концерт и фейерверк

Сегодня в честь 32-ой годовщины Независимости Туркменистана на площади перед культурно-развлекательно центром «Алем» состоится праздничный концерт и фейерверк.

Концерт начнется в 19:00 и будет посвящен национальным традициям и культуре Туркменистана. В нем примут участие известные туркменские артисты, а также приглашенные гости из других стран. Праздничный концерт будет транслироваться в прямом эфире на туркменском национальном телевидении.

После концерта, начнется праздничный фейерверк. Он будет представлен яркими и красочными огнями, которые украсят небо над Ашхабадом.

Праздничный концерт и фейерверк являются одними из главных мероприятий, посвященных 32-ой годовщине Независимости Туркменистана. Они станут ярким завершением праздничных торжеств.