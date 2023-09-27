Встреча президента Туркменистана с представителями немецкого бизнеса

Сегодня в Ашхабаде президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с главой немецкой компании CLAAS Катриной Клаас-Мюльхойзер. Об этом сообщает информационная программа Watan.

Г-жа Клаас-Мюльхойзер поздравила главу Туркменистана с 32-й годовщиной независимости страны и выразила заинтересованность в расширении экономического сотрудничества между компанией CLAAS и Туркменистаном.

В свою очередь, президент Бердымухамедов поблагодарил за поздравления и добрые пожелания. Он отметил, что этот визит и запланированные переговоры будут способствовать расширению присутствия CLAAS в Туркменистане и укреплению туркмено-германских связей.

Лидеры констатировали наличие дружественных и взаимовыгодных отношений между двумя странами на двустороннем уровне, а также в рамках международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ. Отмечалось плодотворное сотрудничество в областях здравоохранения, сельского хозяйства, финансов и др.

Президент Бердымухамедов пригласил немецких партнеров активнее участвовать в реализации программ индустриализации и диверсификации экономики Туркменистана, подчеркнув, что перед иностранным бизнесом открываются большие возможности.

Отдельно была отмечена успешная работа сельхозтехники CLAAS в климатических условиях Туркменистана. Президент выразил открытость страны к дальнейшему сотрудничеству с немецкой компанией.

По итогам встречи лидеры высказали уверенность в дальнейшем плодотворном развитии туркмено-германских отношений.