Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова с 32-ой годовщиной независимости страны, которая отмечается сегодня, 27 сентября. Об этом сообщает ежедневная газета «Нейтральный Туркменистан».

В своем послании российский лидер позитивно отметил преобразования Туркменистана в социальной, политической и культурно-гуманитарной сферах. Он подчеркнул, что политика постоянного нейтралитета страны является одним из важнейших факторов обеспечения стабильности и мира в центральноазиатском регионе и на Каспии.

Владимир Путин назвал Туркменистан важным стратегическим партнером РФ и выразил готовность к укреплению сотрудничества в различных направлениях на благо народов дружественных государств. Президент РФ пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и счастья, а туркменскому народу — благополучия и процветания.