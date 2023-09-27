Боксёр из Туркменистана вышел во второй круг на Азиатских играх в Ханчжоу



Первую победу на продолжающихся в китайском Ханчжоу XIХ летних Азиатских играх одержали туркменские боксёры. Это успеха добился студент Туркменского государственного института физкультуры и спорта Байрамдурды Нурмухаммедов.

В стартовом бою против участника чемпионата мира-2023 в Ташкенте Давуда Махкамова из Таджикистана в весовой категории до 71 кг, в которой борьбу за медали ведут 23 боксёра, Б.Нурмухаммедов не испытал никаких проблем. Преимущество нашего соотечественника обозначилось уже в первом раунде, в котором все пятеро судей отдали предпочтение нашему спортсмену.



Во втором раунде лишь один арбитр – Эмануэль Валентин Феррейра из Пуэрто-Рико – отдал преимущество таджикскому боксёру. А в третьем раунде судьи снова были единодушны, отдав победу туркменистанцу. В итоге Б.Нурмухаммедов победил со счётом 5:0 и вышел в следующий круг соревнований, где встретится с 19-летним Нидалом Фокахаа из Палестину, занявшим 9 место на чемпионате мира-2023 в Ташкенте.

21-летний уроженец города Махтумкули в Балканском велаяте Байрамдурды Нурмухаммедов – дебютант Азиатских игр. До этого на прошлогоднем чемпионате Азии в Аммане (Иордания) он дошёл до четвертьфинала, а на последнем чемпионате мира, который состоялся в этом году в Ташкенте, выиграл первые два боя, а в поединке за выход в четвертьфинал проиграл представителю России и занял 9 место.

Бокс, как вид спорта, был включён в программу Азиатских игр в 1954 году. На нынешнем турнире в программе Азиады, который проводится в гимназии Ханчжоу, боксёры разыграют 13 комплектов наград.

Туркменистан в этом виде программы представлен четырьмя спортсменам. Двое из них уже завершили выступление: Хурсанд Иманкулиев (до 63,5 кг) проиграл в первом бою финалисту чемпионата мира-2023 в Ташкенте, участнику двух последних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио, вице-чемпиону Азиады-2018 в Джакарте Чинзоригу Баатарсуку (Монголия) – 1:4, а Даянч Аннасейидов (до 51 кг) уступил Абдулазизу Халиду Алатби (Саудовская Аравия) – 1:4.

Четвертый наш участник в боксерском турнире – 30-летний тренер 8-й спортивной школы Туркменабата Арсланбек Ачилов (до 92 кг) первый свой бой проведёт против четвертьфиналиста прошлогоднего чемпионата Азии в Аммане и чемпионата мира-2023 в Ташкенте Давлата Болтаева из Таджикистана. До этого он участвовал на Азиатских играх-2014 в Инчхоне, где не смог пройти дальше четвертьфинала. Арсланбек также выступал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, брал золото на V Играх исламской солидарности в Баку и серебро на отборочном турнире чемпионата мира в 2016 году в столице Азербайджана и международном турнире-2018 в Варшаве, посвященном памяти отца-основателя польской школы бокса, легендарного наставника Феликса Штамма.