Японская компания Kawasaki Heavy Industries нацелена на расширение сотрудничества с Туркменистаном

Сегодня президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял старшего советника по стратегическим вопросам японской компании Kawasaki Heavy Industries Ltd. Тацую Ватанабе. Об этом сообщается на новостном сайте Arzuw.news.

В ходе встречи господин Ватанабе поздравил главу Туркменистана с недавним днем рождения, присвоением звания Героя Туркменистана и Днем Независимости страны. Он пожелал Туркменистану дальнейшего мира, процветания и успехов.

Президент Бердымухамедов поблагодарил японского гостя за теплые пожелания. По его словам, этот визит будет способствовать развитию отношений между Туркменистаном и Японией.

Глава Туркменистана отметил, что программы индустриализации и диверсификации национальной экономики нацелены на производство высококачественной конкурентоспособной продукции на основе научных разработок и опыта таких развитых стран, как Япония.

Kawasaki Heavy Industries уже много лет успешно работает в Туркменистане, сотрудничая с государственными концернами «Туркменхимия» и «Туркменгаз».

Сердар Бердымухамедов и господин Ватанабе высказали заинтересованность в дальнейшем взаимодействии по новым проектам в нефтегазовой и химической отраслях. Представитель японской компании подчеркнул, что они готовы предложить свой технологический опыт туркменскому рынку.

По итогам встречи собеседники выразили уверенность в продолжении эффективного сотрудничества и пожелали друг другу крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов.