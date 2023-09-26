Туркменистан разгромил Мальдивы в баскетбольном турнире 3х3 на Азиатских играх в Ханчжоу

С убедительной победы над командой Мальдив – 22:2 сборная Туркменистана стартовала в баскетбольном турнире 3х3 на проходящих в китайском Ханчжоу ХIХ летних Азиатских играх. Чтобы разгромить соперника с разницей в 20 очков подопечным Тойли Байриева понадобилось всего 6 минут 55 секунд.

В баскетбольном турнире 3х3 на Азиаде участвуют игроки не старше 23 лет. В мужском соревновании принимают участие 19 команд, разбитых на 4 группы. Сборная Туркменистана с командами Японии, Республики Корея, Ирана и Мальдив играют в группе «В». Составы других групп: «А» – Монголия, Тайвань, Филиппины, Гонконг, Иордания; «С» – Китай, Индия, Малайзия, Макао; «D» – Катар, Таиланд, Казахстан, Кыргызстан, Камбоджа.

В другом матче первого тура в нашей группе сборная Республики Корея выиграла у команды Ирана – 21:12.

Согласно регламенту турнира, победители групп сразу выйдут в четвертьфинал. А команды, занявшие в группах 2-3 места, поборются за право сыграть в 1/4 финала.

Баскетбол 3х3 произошел от популярного в городах США в конце 1980-х годов стритбола. Это упрощенная версия баскетбола, в которую играли во дворах и парках, и которая стала культурным феноменом.

Правила игры в баскетбол 3х3 несколько отличаются от классического баскетбола. Команды по три человека с 1 запасным игроком играют на одно кольцо на половине стандартной площадки. Количество замен не ограничено.

Игра в баскетболе 3х3 длится 10 минут чистого игрового времени или заканчивается после того, как одна из команд набирает 21 очко. В случае, если 10 минут игрового времени истекли, а счёт равный, арбитр назначает 5 минут дополнительного времени. Побеждает команда, набравшая 2 очка в овертайме.

В отличие от классического баскетбола 5х5, где атака длится 24 секунды, в баскетболе 3х3 команда может владеть мячом лишь 12 секунд. Это правило было придумано для того, чтобы игра выглядела динамичнее.

За точный бросок из-за стандартной трехочковой дуги команда получает два очка. Более близкие броски и штрафные оцениваются в одно очко.

В баскетболе 3х3 отсутствуют персональные замечания. Начиная с 7 командного фола, за любое нарушение арбитр назначает два штрафных броска. Начиная с 10 командного фола, за любое нарушение команда наказывается двумя штрафными очками без подбора, и мяч уходит противнику.

Тренер в баскетболе 3х3 может находиться в пределах корта. Как правило, он находится на трибуне. За любые подсказки от тренера команда может быть наказана техническим фолом.

Официальные соревнования в баскетболе 3х3, как правило, проводятся на открытом воздухе.

За баскетбольную команду Туркменистана на Азиатских играх в Ханчжоу выступают: капитан Евгений Назипов, Довлет Нармырадов, Максат Ходжабердыев и Кирилл Беш. В таким составе ребята уже играли в июне этого года на рейтинговом турнире – Национальной лиги U23 – в Катаре, где заняли в общем зачёте 2 место среди 4 команд, среди которых были баскетболисты Саудовской Аравии, Иордании и Катара.

В августе баскетбольная 3х3 сборная Туркменистана, за которую выступали Довлет Нармырадов, Максат Ходжабердыев и Кирилл Беш, вошла в четвёрку лучших команд среди восьми на II Играх стран СНГ в Беларуси, победив в группе соперников из Таджикистана и Узбекистана, а в четвертьфинале – сборную Казахстана.

В следующем туре на Азиаде в Ханчжоу туркменские баскетболисты встретятся с командой Японии.

Завершится баскетбольный турнир 3х3 в программе ХIХ летних Азиатских игр 1 октября.