Президенты Туркменистана и французской компании Cifal обсудили перспективы экономического сотрудничества

Сегодня в столице Туркменистана состоялась встреча президента страны Сердара Бердымухамедова с президентом французской компании Cifal Жилем Реми. Информацию передает информационный портал Arzuw.news.

Г-н Реми поздравил президента Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана, отметив, что он счастлив находиться в Ашхабаде в эти торжественные дни. Он пожелал процветания туркменскому народу.

Как подчеркнул Жиль Реми, французский и европейский бизнес заинтересован в развитии отношений с динамично развивающимся Туркменистаном, где созданы благоприятные условия для взаимовыгодного экономического сотрудничества.

В свою очередь, Сердар Бердымухамедов поблагодарил г-на Реми за теплые поздравления. Президент Туркменистана отметил, что визит французского бизнесмена станет хорошей возможностью для обсуждения конкретных направлений двустороннего взаимодействия и укрепления связей между Туркменистаном и французскими компаниями.

Глава Туркменистана подчеркнул, что его страна открыта для плодотворного сотрудничества с крупными европейскими фирмами с целью внедрения передовых технологий и инноваций.

Как отметил Сердар Бердымухамедов, компания Cifal является надежным партнером Туркменистана, совместно с французскими компаниями она уже успешно реализовала ряд крупных проектов в таких сферах, как строительство, нефтегазовая промышленность и авиастроение.

Президент Туркменистана рассказал, что в последние годы экономика страны активно модернизируется и индустриализируется. Внешняя политика Туркменистана направлена на расширение экономических связей и использование передового мирового опыта в области IT, сельского хозяйства, водосбережения и «зеленых» технологий.

Туркменистан заинтересован в дальнейшем развитии достижений французских компаний и готов рассмотреть конкретные предложения о сотрудничестве, отметил Сердар Бердымухамедов.

В свою очередь, Жиль Реми подтвердил заинтересованность Cifal в реализации новых совместных проектов в Туркменистане и приверженность ранее достигнутым договоренностям о сотрудничестве.

В завершение встречи г-н Реми поблагодарил президента Туркменистана за прием и пожелал ему успехов в работе на благо процветания страны.