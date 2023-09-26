Гурбангулы Бердымухамедов обсудил с французскими строителями будущий облик Ашхабада

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генеральным директором французской строительной компании Bouygues Мартином Буйгом. Стороны обсудили текущие и будущие строительные проекты в столице Ашхабаде. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

Глава Туркменистана и руководитель Bouygues рассмотрели ход реализации масштабных градостроительных проектов в Ашхабаде. В частности, речь шла о возведении объектов для проведения крупных мероприятий и встреч. Председатель Халк Маслахаты ознакомился с представленными архитектурными планами и чертежами, высказав конструктивные замечания.

Отдельное внимание было уделено обеспечению высокого качества строительства и своевременному завершению намеченных проектов. Компания Bouygues поздравила Национального Лидера с приближающимся Днем независимости и подтвердила готовность к дальнейшему партнерству по реализации масштабных проектов в Ашхабаде.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, сотрудничество с французской компанией способствует достижению национальных целей развития Туркменистана и укреплению его строительного потенциала. Президент подчеркнул, что Ашхабад динамично развивается как современный мегаполис и региональный центр. Партнерство с ведущими мировыми компаниями позволяет использовать передовой международный опыт для развития столицы.

Особо был отмечен богатый опыт Bouygues в реализации масштабных городских проектов по всему миру. Национальный Лидер подчеркнул важность применения инновационных технологий, экологических стандартов и национальных архитектурных традиций.

По итогам встречи стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Компания Bouygues выразила заинтересованность в реализации новых проектов на туркменском рынке. Французская сторона подтвердила приверженность принципам ответственного партнерства при реализации текущих и будущих совместных проектов в Туркменистане.

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что стратегическое партнерство между Туркменистаном и компанией Bouygues будет и дальше укрепляться в интересах обеих сторон.