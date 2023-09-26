Белый мрамор Ашхабада привлек внимание французских бизнесменов

В канун Дня независимости Туркменистана президент Сердар Бердымухамедов провел встречу с представителями французской компании CARPI Tech — генеральным директором Франсуа Тронелем и президентом Альберто Мария Сквиро. Об этом сообщает информационный портал Arzuw.news.

Гости поздравили главу государства с праздником и высказали заинтересованность в развитии бизнеса в Туркменистане. Они отметили, что на них произвел впечатление белый мрамор, который они увидели в Ашхабаде. Поэтому они решили посетить страну во время торжеств по случаю Дня независимости.

Сердар Бердымухамедов приветствовал гостей и подчеркнул открытость Туркменистана для сотрудничества с крупными иностранными компаниями, подобными CARPI Tech.

В ходе встречи стороны обсудили возможности взаимодействия, в частности, в сфере модернизации промышленности, высоких технологий и водных систем. Компания CARPI Tech специализируется на производстве гидроизоляционных материалов. Туркменская сторона заинтересована в передаче опыта и технологий в этой области.

В завершение встречи представители французской компании поблагодарили президента Туркменистана за поддержку бизнеса и пожелали ему успехов в работе на благо страны. Таким образом, состоявшиеся переговоры открывают новые перспективы для туркмено-французского сотрудничества.