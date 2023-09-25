Сердар Бердымухамедов получил звание Героя Туркменистана

В ходе заседания Халк Маслахаты 24 сентября 2023 года в Ашхабаде Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в торжественной обстановке получил звание Героя Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Председатель Меджлиса Д. Гулманова в ходе торжественной церемонии зачитала Постановление парламента «О присвоении Президенту Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу звания Героя Туркменистана».

Высокое звание Героя Туркменистана присвоено Главе государства за личный вклад в укрепление независимости страны, приверженность принципам постоянного и неизменного нейтралитета, повышение международного авторитета Туркменистана, укрепление государственности и развитие дружественных отношений с зарубежным странами. Присвоение звания приурочено к празднованию 32-ой годовщины независимости Туркменистана.