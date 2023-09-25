Сердар Бердымухамедов отметил устойчивый рост ВВП Туркменистана

В ходе речи на заседании Халк Маслахаты в воскресенье Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что ВВП страны с начала года вырос на 6.2% и до настоящего периода устойчиво держится на этом показателе, что свидетельствует о проведении грамотной и эффективной политики экономических преобразований. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Президент подчеркнул, что экономическая стабильность является важной основой стратегии развития государства. Он отметил также, что в Туркменистане активно и успешно проводится реализация различных программ экономического развития.

Также было акцентировано внимание на проведении важной работы, благодаря которой становится возможным развивать и улучшать государственную инвестиционную политику, что в конечном итоге позволит ускорить развитие промышленности.