Сердар Бердымухамедов: объемы инвестиций в Туркменистане превысят 37, 4 млрд. ТМТ

Выступая 24 сентября на заседании Халк Маслахаты в Ашхабаде, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что размер инвестиций в 2023 году составит более 37, 4 млрд. туркменских манатов. Об этом сообщается в интернет-издании «Туркменистан: Золотой век».

Глава государства заявил, что инвестиции будут направлены на развитие социо-культурной и производственной сфер страны. Будет произведена модернизация и строительство новых промышленных, социальных, культурных объектов, а также — объектов жилой недвижимости, что позволит преобразить облик многих больших и малых населенных пунктов.

Также был отмечен рост объемов и разнообразия высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, представленной на мировых рынках, что становится возможным благодаря продуманным программам инвестиционной политики государства.