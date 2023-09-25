Рашид Мередов: Туркменистан присоединится к Глобальному обязательству по метану

В рамках международного форума «Независимость Туркменистана: опыт и перспективы развития международного сотрудничества» в честь 32-ой годовщины независимости Туркменистана, который прошел 22 сентября в ИМО МИД Туркменистана, заместитель председателя Кабинета Министров Рашид Мередов рассказал о присоединении страны к Глобальному обязательству по метану. Об этом сообщается на сайте Centralasia.news.

Вице-премьер Рашид Мередов выразил приверженность Туркменистана сокращению метановых выбросов в соответствии с Дорожной картой международного сотрудничества, утвержденной Президентом Туркменистана.

Как сообщил заместитель председателя Кабинета Министров в своей речи на форуме, Туркменистан планирует заявить о присоединении к Глобальному обязательству по метану после конкретных шагов и достигнутых результатов по данному вопросу.