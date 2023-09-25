Президент Туркменистана подчеркнул важность активизации партнерства с МВФ и другими международными финансовыми институтами

Произнося речь на очередном заседании Халк Маслахаты, которое началось в Ашхабаде 24 сентября, Президент страны Сердар Бердымухамедов отметил важность активизации конструктивного партнерства с Международным валютным фондом, ЕБРР, ИБР (Исламским банком развития), Всемирным банком и другими зарубежными финансовыми институтами. Об этом сообщает интернет-издание: «Туркменистан: Золотой век».

Была подчеркнута важность укрепления и расширения сотрудничества с партнерами из других стран. Президент подчеркнул, что это позволит увеличить объемы зарубежных инвестиций, которые будут направлены на рост конкурентоспособности национальной экономики. Сердар Бердымухамедов привлек внимание общественности к важности налаживания четкой и скоординированной работы по увеличению объемов производств в различных сферах экономики.