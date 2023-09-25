Председатель Халк Маслахаты: молодое поколение — сила и великое будущее Туркменистана

В ходе проходящего в столице заседания Халк Маслахаты Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил работу туркменкой молодежи и ее участие в общественной жизни государства. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

По словам председателя Халк Маслахаты, молодежь активно участвует в экономической, политической и культурной жизни страны. Он акцентировал внимание, что государственная политика Туркменистана направлена на обеспечение и поддержание прав и свобод молодого поколения страны.

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что молодое поколение страны является силой, опорой, авторитетом и великим будущим Туркменистана. Воспитанию образованного молодого поколения с широким мировоззрением и эрудицией уделяется особое значение на государственном уровне.