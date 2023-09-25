Национальный Лидер туркменского народа отметил роль независимости в достижениях страны

В столице Туркменистана проходит общенациональное заседание Халк Маслахаты, в ходе которого выступил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов. В своем выступлении председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что основой достижений страны является ее независимость. По его словам, независимость, как и государственность, патриотизм и гуманизм берут свое начало из тысячелетней истории. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Независимость способствует сближению народов и установлению дружбы. Председатель Халк Маслахаты отметил, что основы государственности заложены при формировании национального единства. Также он подчеркнул, что независимость государства является основой его успехов в различных сферах, великих побед и растущего международного авторитета Туркменистана.