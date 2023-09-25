Дзюдоистка Майса Пардаева принесла Туркменистану первую медаль на Азиатских играх в Ханчжоу

Первую для команды Туркменистана медаль – бронзовую – завоевала сегодня на проходящих в китайском Ханчжоу XIХ летних Азиатских играх дзюдоистка Майса Пардаева. Этого замечательного успеха 18-летняя воспитанница Лебапской школы борьбы, студентка 1 курса Туркменского государственного института физкультуры и спорта завоевала в весовой категории до 57 кг, в которой спор за медали вели 16 спортсменок.

В первом поединке всего за 53 секунды за счёт двух оценок «Waza-Ari» Майса выиграла у Маниты Шрестхы Прадхан из Непала. Затем в четвертьфинале в упорной борьбе уступила бронзовой медалистке прошлогоднего турнира Гран-При в Алмейде (Португалия) кореянке Юнсон Пак.



В утешительном турнире, который оставлял нашей соотечественнице шанс побороться за бронзу, М.Пардаева выиграла у победительницы Гран-При Душанбе-2023 Шукурджон Аминовой из Узбекистана.

В матче за 3 место Майсе пришлось ощутить на себе большой прессинг. И не только от соперницы из Китая – бронзовой медалистки Кубка мира-2023 в Варшаве, Большого шлема в Астане и Гран-При в Душанбе Кай Ци, но и со стороны мощно поддерживавших свою спортсменку местных зрителей. Но наша спортсменка с честью выдержала испытание и на 4-й минуте поединка одержала чистую победу. В честь этого успеха на церемонии награждения призёров под сводами Дворца спорта в Ханчжоу был поднят Государственный флаг Туркменистана.

Обладателем второй бронзовой медали в весовой категории до 57 кг стала Юнсон Пак (Республика Корея). Серебро досталось Момо Тамаоки (Япония). А золото – Лин Чен-Лин (Тайвань).

Бронзовая медаль туркменской дзюдоистки на проводящемся раз в четыре года под патронажем Олимпийского совета Азии грандиозном празднике спорта стала хорошим подарком Родине в преддверии 32-й годовщины независимости Туркменистана.

Нынешний успех нашей соотечественницы на Азиаде знаменателен ещё и тем, что он достигнут в олимпийском виде спорта, что вселяет большие надежды в преддверии Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Это знаменательное достижение своей воспитанницы по праву разделяют первый тренер Майсы в Койтендагском этрапе Лебапского велаята – Джора Матназаров и нынешние её наставники – старший тренер кадетской (до 17 лет) и юниорской (до 20 лет) сборных Туркменистана Татьяна Видясова и работающий в качестве главного тренера с национальной сборной японский специалист Казухико Токуно.

До этого М.Пардаева стала двукратной победительницей юниорского Кубка Азии в Алматы (2022 г.) и в Ташкенте (2023 г.). В этом году она также удостоилась серебра на юниорском Кубке Европы-2023 в Сараево и бронзы на открытом турнире Азии в Кувейте.

На Азиатских играх в Ханчжоу Майсе Пардаевой доверили стать знаменосцем команды Туркменистана на торжественной церемонии их открытия. И она не только блистательно справилась с этой ролью, но и высоко подняла спортивный престиж страны, завоевав на главных комплексных соревнованиях года медаль.

Перед началом Азиатских игр Майса признавалась:

– Конечно, мы все волнуемся, так как понимаем, что за нас болеет вся страна. Чувство высокой ответственности перед своими болельщиками, а также огромное внимание Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага вопросам развития спорта высших достижений придают нам дополнительные силы и уверенность в победе.

На состоявшейся же сегодня после церемонии награждения пресс-конференции она откровенно сказала, что счастлива и выразила признательность всей команде за подготовку, а также руководству страны за прекрасно созданные условия для занятия спортом.