В ходе заседания Халк Маслахаты отмечена роль туркменского поэта Махтумкули

В ходе заседания Халк Маслахаты, которое в настоящее время проходит в Ашхабаде, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов отметил значение творчества туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Как рассказал в ходе своего выступления председатель Халк Маслахаты, в будущем году Туркменистан планирует широко отметить 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, творчество которого оказало большое влияние на общемировую культуру.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил также, что в его стихотворении «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy», посвященному великому философу и поэту, было упомянуто о том, что нейтральный современный Туркменистан является страной единства и развития.