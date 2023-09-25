В отеле «Арчабил» начал свою работу международный медиа форума

В медиа центре отеля «Арчабил» состоялось открытие международного медиа форума. На открытии форума выступил с речью Заместитель председателя Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии А. Какаев.

На мероприятии приняли участие руководители и главные редакторы информационных агентств и ведущих СМИ страны, представители иностранных СМИ, аккредитованные в стране, Генеральный директор телеканала «Большая Азия», руководители и представители СМИ и телерадиокомпаний Российской Федерации, Великобритании, Малайзии, Японии, Турецкой Республики и Белоруссии.

Медиа-форум был организован Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана.