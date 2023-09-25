В Ашхабаде проведены соревнования по образовательной робототехнике

В столице Туркменистана при содействии ЮНИСЕФ и Министерства образования страны проведены первые соревнования по образовательной робототехнике. Об этом сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ и Министерства образования Туркменистана.

Двухдневный турнир прошел 23-24 сентября на базе столичной школы №97. Целью соревнований стало повышение осведомленности педагогического состава и учеников об образовательных преимуществах робототехники и мотивация подрастающего поколения к дальнейшему изучению данного направления.

Дети со всех регионов страны приняли участие в состязаниях в шести разных категориях. Лучшие проекты были награждены призами и подарками, в том числе, телевизорами, планшетами, наборами для робототехники и умными часами. Высокий уровень интереса к конкурсу подтвердил стремление подрастающего поколения к изучению технологических инноваций.