Туркменистан принял участие в форуме аналитических центров «Китай — Центральная Азия»

Туркменская делегация приняла участие в третьем форуме аналитических центров «Китай — Центральная Азия», который проходил с 21 по 23 сентября в городе Сиань, провинция Шэньси, КНР.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», форум был посвящен теме «Объединять усилия по созданию более тесного сообщества единой судьбы Китай — Центральная Азия». В целом на площадке форума собрались более сотни экспертов и ученых.

Организаторами мероприятия выступили Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук и Институты стратегических исследований Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Соорганизатором встречи выступил Институт международных отношений МИД Туркменистана.

В рамках форума были обсуждены задачи модернизации в условиях культурно-цивилизационного разнообразия, направленные на улучшение социально-экономического положения стран-участниц и укрепление межрегионального сотрудничества.

В ходе форума были озвучены рекомендации, касающиеся возможностей и эффективных способов создания более тесного сообщества стран региона, условий для дальнейшего развития и углубления связей, обеспечения всеобщего благополучия, мира и процветания. Подробно говорилось о конструктивных инициативах и предложениях, озвученных государствами региона на состоявшихся ранее встречах в формате «Китай — Центральная Азия».

В своем выступлении ректор ИМО МИД Туркменистана, профессор Джумамурат Гурбангельдыев отметил, что на недавно состоявшейся в Душанбе Пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выдвинул ряд инициатив и предложений по укреплению сотрудничества между странами региона. Одна из них — создание Энергетического диалога центрально-азиатских стран, поскольку ключевым компонентом экономики государств выступает энергетика. Еще одна инициатива, озвученная главой туркменского государства, касалась необходимости запустить Центрально-азиатскую транспортно-логистическую платформу, что будет способствовать созданию в регионе транспортных хабов, формированию новых транзитных коридоров и повышению эффективности ныне существующих, а также оптимизации и усовершенствованию таможенных, миграционных и других видов процедур вдоль международных транспортных маршрутов.

Директор Научного центра стратегических исследований ИМО МИД Туркменистана Шири Шириев, выступая на тематической сессии «Модернизация в многообразных цивилизациях», сосредоточил внимание участников на значении и современном смысле понятия «модернизация», а также на таком аспекте темы как транспортная взаимосвязанность в современную эпоху.

Подчеркивалось, что в системе международных отношений растёт значимость региона ЦА, и не случайно Проект «Возрождение Великого шёлкового пути», призванный придать мощный импульс экономическому развитию Евразии, тесно взаимосвязан по своей философии и геоэкономическому содержанию со всекитайским проектом «Один пояс – один путь». Уже реализованные и находящиеся в действии многосторонние транспортно-транзитные проекты совпадают с интересами формата взаимодействия «Китай — Центральная Азия».

Экспертная встреча в Китае завершилась культурной программой. Для участников форума была организована ознакомительная экскурсия по городу Сиань, отмечает источник.