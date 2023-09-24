Президент Туркменистана поручил в праздничные дни организовать круглосуточное дежурство

В связи с проведением в дни празднования 32-летия независимости Туркменистана множества запланированных мероприятий в стране будут предприняты меры для поддержания правопорядка.

На прошедшем в пятницу расширенном заседании Правительства Президент Туркменистана, обращаясь к секретарю Госсовета безопасности, министру обороны Б.Гундогдыеву и руководителям военных и правоохранительных органов, поручил следить за неукоснительным соблюдением правопорядка внутри страны, начиная с Государственной границы

Вице-премьерам и руководителям всех учреждений, организаций, хякимликов было поручено организовать круглосуточное дежурство.