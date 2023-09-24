Представители Туркменистана приняли участие в министерских консультациях в рамках Тегеранской конвенции

Туркменская делегация принимала участие в министерских консультациях Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранской конвенции), которые состоялись в Женеве 21-22 сентября.

Как сообщает МИД Туркменистана, в совещании приняли участие делегации прикаспийских государств — Туркменистана, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации.

В ходе встречи были обсуждены институциональные механизмы Секретариата Тегеранской конвенции, приоритетные направления регионального сотрудничества в области охраны окружающей среды, а также вопросы, связанные с итоговым документом консультаций, отмечает источник.