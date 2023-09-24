Председатель Халк Маслахаты Туркменистана призвал продолжать традиции предков

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов призвал продолжать славные традиции предков.

Об этом Герой-Аркадаг сказал, выступая на заседании Халк Маслахаты Туркменистана.

«Туркменский народ – это народ, строящий государство. Придерживаясь заветов наших мужественных предков строить государства, мы выбрали национальную модель развития. Опираясь на единство, способность, миротворческие принципы нашего народа, мы создали суверенное государство», – подчеркнул Председатель Халк Маслахаты.

По словам Национального Лидера туркменского народа, Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – государство, в котором установлена народная власть.

«Сегодня традиции наших славных предков о народной власти достойно продолжаются. В этом году в целях динамичного развития нашего демократического, правового и светского государства, в стране создали высший представительный орган народной власти – Халк Маслахаты Туркменистана», – подчеркнул Герой-Аркадаг.