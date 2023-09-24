Новая скважина на Узынада позволит полностью использовать запасы восточной части месторождения

В преддверии 32-й годовщины независимости Туркменистана на нефтегазовом месторождении Узынада была открыта 11-я исследовательская скважина. Скважина, расположенная в Балканском велаяте в 74 км от города Балканабад, уже дала первую продукцию, сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Эта скважина, сданная в эксплуатацию балканскими нефтяниками, обеспечивает стабильный приток сырья для производства топлива. Она будет передана под управление Государственного концерна «Туркменнебит» и позволит успешно реализовать Национальную программу по развитию нефтегазовой отрасли Туркменистана на период до 2030 года.

Добыча углеводорода из пластов на глубине 6734-6736 метров позволит полностью использовать запасы восточной части месторождения.