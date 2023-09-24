Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов высказался о помощи детям

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов высказался об оказании помощи детям, нуждающимся в опеке.

Об этом Герой-Аркадаг сказал, выступая на заседании Халк Маслахаты Туркменистана.

«Следуя нашему национальному пути гуманизма и поддержки нуждающегося, мы создали Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова», – отметил Национальный Лидер туркменского народа.

По словам Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, Фонд особой заботой окружает детей и подростков, оставшихся без попечения родителей или опекунов, и за счет средств фонда восстановлено здоровье многочисленных детей, нуждающихся в опеке.

«Мы и в будущем продолжим эту работу. Для этого у государства и Фонда есть достаточные средства. Ибо, здоровье людей – это не только главное богатство страны, но и прочный фундамент счастливой жизни нынешнего и будущих поколений туркменского народа», – подчеркнул Герой-Аркадаг.